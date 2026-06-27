AI生成5秒視頻等同充滿10部手機 國家能源局籲節約用電

「生成5秒高清視頻，用電量相當於充滿10部手機。」進入人工智能時代，內地當局呼籲節約能源。國家能源局官員昨日指出，人工智能爆發式增長帶動用電量激增，「十五五」時期預計全國年均用電增量達6000億度，相當於一個中等經濟體量國家的用電水平。國家能源局電力司司長杜忠明表示，未來將加力引導高載能產業向西部轉移，西部地區不僅向外送電、煤、氣，還要送Token（AI詞元）。

料全國年均用電增量6000億度

國家能源局局長王宏志昨日在國新辦記者會上表示，2月底以來，全球能源市場出現劇烈波動，很多國家出現不同程度的能源短缺、油價暴漲、供應緊張，中國能源體系經受住了衝擊，供需總體平衡、價格總體穩定，展現強大韌性。「十五五」時期將做好化石能源開發和儲備，同時顯著提升非化石能源供給。目前中國油氣很大比例來自國際市場，官方將堅持能源進口多元化。

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國家能源局局長王宏志。封面新聞

國家能源局電力司司長杜忠明指出，去年全社會用電量和最大負荷都創下新高，「十五五」時期，隨着算力用電激增，電動充電設施需求快速增加，以及其他行業和居民生活用電增長，預計全國年均用電增量將達到6000億度左右，相當於每年新增一個中等經濟體量國家的用電水平。夏季華東、華中、南方區域部分省份供應偏緊，通過跨省區的電力互濟等手段，相信電力供應可以得到保障。

「我們的每一度電、每一滴油都來之不易。」 國家能源局規劃司司長任育之呼籲節約能源，將加快完善政策機制，激發生產生活的節能降碳潛力。

中國能源生產集中在西部地區，消費則主要在東中部地區，國家能源局副局長萬勁松表示，「十五五」期間在擴大「西能東送」的同時，要加力推進「西能西用」。引導高載能產業有序向西部轉移，推動先進製造業、算力、氫能等產業布局與清潔能源基地開發協同，促進用能產業空間布局優化。未來，西部地區不僅向外送電、送煤、送氣，還要向外送產品、送Token。

截至上月底，中國發電裝機達40.1億千瓦，規模位居全球首位。中國南方電力調度控制中心主管鄧韋斯介紹，這一規模超過美國、歐盟、印度、日本、俄羅斯的裝機總和，充分彰顯中國電力產業的領先優勢。