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中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷

即時中國
更新時間：17:02 2026-06-27 HKT
發佈時間：16:47 2026-06-27 HKT

網上流傳視頻顯示，26日黃昏6點左右，有「中國尊」之稱的北京中信大廈遭小型飛機撞上，大廈部分玻璃幕牆損毀，小型飛機機尾等殘骸散落在大樓樓底和路面，大廈緊急疏散。據官方通報，飛機上只有1名駕駛員，已死亡；另現場有13人受傷，目前全力救治中。

美聯社報道，Flightradar24在社交媒體發文指出，一架由湖南「山河科技」（Sunward）生產的SA60L阿若拉（AURORA）小型飛機自北京以東約50公里的1座機場起飛後向西飛行，最後於當地時間傍晚6時前不久在東三環路附近結束飛行軌跡。

多個影片在社交媒體流傳，顯示一架白色飛機撞上中信大廈東面高層後在空中解體，碎片散落一地，其中部分殘骸掉落在大廈東門簷篷上起火。事故發生後，當局對現場周邊進行交通管制。

位於朝陽商業中心區的中信大廈是中信集團總部，其地上108層的高度為北京之最，又稱「中國尊」。路透社引述目擊者報道，中信大廈一帶突然有大批警察進駐，期間有警員上前干預及阻止途經的市民和遊客向大廈方向拍照。

X平台流傳，該架小型飛機為東時雙悅（北京）通用航空公司的B-12PP飛機，17時30分起飛，17時40分準備返場着陸時偏離航線，飛行監測一直追蹤飛機到北京東五環一帶失去了信號，後續聯繫不上該架機。

據了解，東時雙悅通航主要提供空中遊覽、表演飛行、執照培訓等服務，基地位於北京平谷石佛寺通用機場。

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