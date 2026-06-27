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暗黑咖啡｜西安cafe「驅風油氣泡美式」爆紅 小紅書現DIY教學醫生籲慎飲︱有片

即時中國
更新時間：07:00 2026-06-27 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-27 HKT

陝西西安一間咖啡店近日推出一款名為「風油精氣泡美式」的創意飲品，在社交平台意外走紅。這款售價9.8元人民幣的咖啡，因製作時滴入數滴風油精（驅風油）而成為話題，店鋪一天可賣出50至60杯，社交平台上更湧現大量打卡影片及DIY自製教學。

每杯滴2至3滴 清涼感適合夏季

據內地媒體報道，涉事咖啡店的工作人員表示，該款咖啡剛推出時反應平平，近日因網絡影片發酵而突然火爆，目前僅供到店購買，未上架外賣平台。製作時，店員會根據風油精說明書「可口服」的指引，在冰咖啡中嚴格滴入2至3滴，以增加薄荷清涼感。

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有打卡的網民形容喝完後「確實很提神，但味道有點接受不了」，亦有網民戲稱「喝完就能說風涼話了」。該店員工表示，這款咖啡的創意混合並非該店首創，但能吸引這麼多顧客確實出乎意料。在小紅書等社交平台上，亦有不少網民發布自製「風油精咖啡」的教學短片，進一步推高熱度。

醫生提醒：孕婦嬰幼兒不宜飲用

風油精的說明書雖註明「口服，一次3至6滴」，但有醫生警告，風油精含有樟腦、薄荷腦等成分，並不適合孕婦、嬰幼兒和長者服用。若真想嘗試，口服時建議以溫水稀釋4至6滴後飲用，切勿過量。

醫生強調，這類創意飲品主要滿足年輕人的好奇心理，從健康角度出發，不建議頻繁過量飲用，尤其是有基礎疾病的人群需格外謹慎。

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