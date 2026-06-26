習近平晤洪森 強調徹底剷除電詐「毒瘤」

中共中央總書記、國家主席習近平今日（26日）上午在人民大會堂會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。習近平強調，中柬兩國應在變局中顯擔當，為地區和平發展注入更多穩定性，並宣布中方願與柬方建立安全夥伴關係，徹底剷除電信網絡詐騙「毒瘤」。

四點主張深化中柬合作

習近平在會見中就深化中柬關係提出四點主張：

築牢戰略互信根基：雙方要從歷史中汲取力量，將互信水平提升到新高度，深化黨際交往與治黨治國經驗交流。 走穩發展振興之路：推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」取得實質性進展，充分釋放中柬自由貿易協定潛能，推動務實合作成果更好惠及民生。 維護各自國家長治久安：中方願同柬方建立安全夥伴關係，高度讚賞柬方清剿電信網絡詐騙的決心和行動，願與柬方持續發力，徹底剷除電詐「毒瘤」。 打造戰略協作典範：中方願同柬方加強協調配合，更好維護地區睦鄰友好的基本面和合作共贏的大方向。

洪森：堅定奉行一個中國原則

洪森表示，衷心祝賀中國共產黨領導下中國取得的發展成就，感謝中方支持柬埔寨選擇符合自身國情的發展道路。他強調，無論國際形勢如何變化，柬方始終堅持對華友好，堅定奉行一個中國原則，堅決支持中國反對任何形式「台獨」分裂行徑。

洪森指出，清剿電詐犯罪是柬埔寨當前工作優先事項，柬方願同中方密切打擊電詐執法合作。柬埔寨人民黨願與中國共產黨共同落實新的兩黨交流合作備忘錄，助力中柬命運共同體建設。

此次會見前，洪森於25日與全國人大常委會委員長趙樂際會面。洪森此行於25日至27日對中國進行正式友好訪問，是其卸任首相後首次以參議院主席身份訪華。