Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

習近平晤洪森 強調徹底剷除電詐「毒瘤」

即時中國
更新時間：14:06 2026-06-26 HKT
發佈時間：14:06 2026-06-26 HKT

中共中央總書記、國家主席習近平今日（26日）上午在人民大會堂會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。習近平強調，中柬兩國應在變局中顯擔當，為地區和平發展注入更多穩定性，並宣布中方願與柬方建立安全夥伴關係，徹底剷除電信網絡詐騙「毒瘤」。

四點主張深化中柬合作

習近平在會見中就深化中柬關係提出四點主張：

  1. 築牢戰略互信根基：雙方要從歷史中汲取力量，將互信水平提升到新高度，深化黨際交往與治黨治國經驗交流。
  2. 走穩發展振興之路：推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」取得實質性進展，充分釋放中柬自由貿易協定潛能，推動務實合作成果更好惠及民生。
  3. 維護各自國家長治久安：中方願同柬方建立安全夥伴關係，高度讚賞柬方清剿電信網絡詐騙的決心和行動，願與柬方持續發力，徹底剷除電詐「毒瘤」。
  4. 打造戰略協作典範：中方願同柬方加強協調配合，更好維護地區睦鄰友好的基本面和合作共贏的大方向。

洪森：堅定奉行一個中國原則

洪森表示，衷心祝賀中國共產黨領導下中國取得的發展成就，感謝中方支持柬埔寨選擇符合自身國情的發展道路。他強調，無論國際形勢如何變化，柬方始終堅持對華友好，堅定奉行一個中國原則，堅決支持中國反對任何形式「台獨」分裂行徑。

洪森指出，清剿電詐犯罪是柬埔寨當前工作優先事項，柬方願同中方密切打擊電詐執法合作。柬埔寨人民黨願與中國共產黨共同落實新的兩黨交流合作備忘錄，助力中柬命運共同體建設。

此次會見前，洪森於25日與全國人大常委會委員長趙樂際會面。洪森此行於25日至27日對中國進行正式友好訪問，是其卸任首相後首次以參議院主席身份訪華。

最Hit
00:59
九龍灣運動場65歲男管工被鋪瀝青工程車輾過壓車底 當場傷重不治
突發
5小時前
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
突發
2小時前
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
17小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
5小時前
天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號
社會
3小時前
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
足球世界
6小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
19小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
17小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
新上工外傭落街執葉食當寶 暗藏3大奪命危機 僱主崩潰急叫停 網民揭秘：鄉下當野菜食｜Juicy叮
新上工外傭落街執葉食當寶 暗藏3大奪命危機 僱主崩潰急叫停 網民揭秘：鄉下當野菜食｜Juicy叮
時事熱話
4小時前