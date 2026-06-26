極端天氣｜河北寬城冰雹暴雨交加 街道瞬變白茫茫「流動冰河」水深及膝｜有片

河北省承德市寬城滿族自治縣6月24日傍晚遭遇罕見的暴雨及冰雹疊加侵襲。密集的冰雹與雨水混合，令街道瞬變「流動冰河」，部分路段積冰深度達膝蓋，車輛無法通行。當地政府與市民連夜鏟冰清道，未接獲人員傷亡報告，但有農作物嚴重受損。

連夜搶險恢復交通

綜合內地媒體報道，6月24日晚上約7時，寬城縣城突然狂風大作，暴雨傾瀉而下，緊接着密集的冰雹從天而降。冰雹雖僅如玉米粒大小，但來勢兇猛，持續約半小時至近一小時。由於雨量過急，路面迅速積水，大量冰雹漂浮在水面上，形成白茫茫一片的「冰河」向低處流動。部分低窪路段積水與冰雹堆積深度達小腿甚至膝蓋，有汽車半個車輪被淹沒。

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有當地商戶形容，這是數十年來未見過的場面，不少人直言「人都不敢出門」。一名倉庫位於低窪位置的商戶表示，倉庫被淹半米深，貨物損失估計達四、五萬元人民幣。

早在當日上午11時，河北省氣象台已預報承德地區可能出現強對流天氣，個別地點有冰雹。傍晚6時53分，寬城縣氣象台發布冰雹橙色預警，提醒寬城鎮、龍須門鎮等鄉鎮注意防範。

冰雹停止後，當地政府迅速組織工作人員，聯合沿街群眾連夜出動鐵鍬、掃帚清理路面冰粒與積水，並疏通堵塞的下水管道。經過約一小時搶險，城區主要道路恢復通行。

未有傷亡 農作物損失統計中

寬城鎮政府工作人員證實，此次強冰雹屬多年不遇的極端天氣，但整體持續時間較短，鎮區排水系統發揮作用，未出現人員被困、房屋損毀或車輛泡水等險情。主要災情集中在農田，玉米、蔬菜等農作物被冰雹砸損，具體受損面積及經濟損失仍在統計中。

至6月25日白天，當地天氣已轉好，居民生產生活恢復正常。當局提醒，夏季強對流天氣突發性強，市民應密切留意氣象預警，做好防範措施。