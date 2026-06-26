馬雲低調現身哈佛及MIT校園 插秧團建後赴美引關注

6月25日，有網友偶遇阿里巴巴創始人馬雲低調現身美國哈佛大學、麻省理工學院校園，引發網絡熱議。此次海外高校之行，緊隨其此前與阿里、螞蟻核心管理層杭州插秧團建之後，行程軌跡備受關注。

馬雲穿著簡便低調

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根據網友現場拍攝的畫面，馬雲身著簡約白色休閒T恤、佩戴墨鏡，整體穿搭低調隨性，全程僅有兩名隨行人員陪同，出行陣容十分簡樸。

馬雲低調現身美國。

行走在校園途中，馬雲狀態鬆弛舒展、神采奕奕，偶遇路人時還會主動親切打招呼，狀態極佳。不少偶遇網友直言，馬雲氣色出眾、精神飽滿，氣質利落。

此次海外學術走訪前，馬雲剛參與完阿里、螞蟻核心管理層的特色線下團建活動，相關畫面此前已在阿里內網刷屏。

6月22日，阿里內網流出一組實拍照片，馬雲攜手阿里巴巴、螞蟻集團十餘位核心管理層人員現身杭州郊外水田，阿里董事長吳泳銘、高管蔣凡、吳澤明、蔣芳、邵曉鋒，以及螞蟻集團董事長井賢棟、CEO韓歆毅等核心骨幹悉數參與。

馬雲低調現身美國。

一眾企業高管褪去正裝、挽起褲腿、光腳踏入水田，沉浸式躬身插秧勞作，沒有西裝職場氛圍、沒有工作匯報PPT，眾人忙碌一上午，最終栽種出半畝長勢錯落的秧苗，畫面樸實接地氣。

本次插秧活動照片與感悟內容，源自阿里合夥人、高德董事長劉振飛在內網發佈的題為《手裡有秧，才能確保未來有糧》的文章。文中寫道：「季節到了，該種的時候必須種，該熬的時候就得熬。只要你照顧好地，選好苗，認真做好每一件事，剩下的交給時間，地就不會虧待你。」

自卸任阿里巴巴日常管理工作後，馬雲長期淡出商業公開活動，將個人核心重心聚焦於全球前沿科研、高等人才教育、農業科技落地三大領域，持續走訪海內外頂尖高校，深耕學術與公益科研賽道。

公開履歷顯示，馬雲早已深度參與國際頂尖高校的學術研究與人才培育工作。2023年，他受聘擔任日本東京大學東京學院客座教授，聘期為2023年5月1日至10月31日，任職期間專注前沿學術課題研究與青年人才培養，持續助力全球青年創新力量成長。