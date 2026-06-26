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荒野求生｜湖南13歲智障男童走失5日 墮4米深隱蔽坑洞靠積水奇蹟生存

即時中國
更新時間：10:15 2026-06-26 HKT
發佈時間：10:15 2026-06-26 HKT

湖南永州近日發生一宗令人嘖嘖稱奇的荒野求生奇蹟。新田縣一名患有智力障礙、智商僅相當於兩歲幼童的13歲男童走失5日後，搜救人員在其住家附近僅500米外的一處荒山上「斬草尋人」，意外在一個被茂密草叢完全遮蔽、深達4米的天然坑洞內發現男童。令人驚訝的是，男童獲救時身體狀況良好。搜救隊指出，坑洞內極為陰涼且有積水可供飲用，是男童得以奇蹟保命的兩大關鍵。

搜救隊開山斬草驚現4米深隱蔽地洞

綜合內地媒體報道，該名13歲智障男童於6月21日上午獨自離開家門。路面閉路電視顯示，他當時獨自走向田間方向。由於男童同時患有癲癇，走失後家人萬分焦慮，隨即聯同警方、村民及多支民間專業救援隊在周邊山林展開地毯式搜索。然而，由於山勢陡峭且草木繁茂，搜救隊雖多次使用航拍無人機在涉事山頭進行低空排查，卻始終未能發現其蹤影。

直至6月25日下午5時許，長沙岳麓藍天救援隊決定採取「古法」。隊員按照男童家屬提供的位置線索，利用鐮刀及柴刀，將荒山上大片一人高的可疑草叢逐一清除。「斬草」約半小時後，隊員突然發現泥土下赫然隱藏着一個直徑狹窄的天然坑洞。隊員用強光手電筒向洞內照射，驚喜發現失蹤多日的男童正蜷縮在洞底。

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洞內積水與茂草遮蔭成保命符

參與現場救援的藍天救援隊隊長譚章向傳媒透露，男童墜落的坑洞約有4米深，其失足掉落後，因智力障礙及虛弱，完全無法自行爬出。然而，這個將他困住的深坑，卻同時成為了他的「天然庇護所」。

譚章分析，近期南方天氣持續酷熱，幸好該坑洞上方有厚密的茅草遮擋，令烈日無法直接照射，洞內環境相對陰涼；更為關鍵的是，洞底有天然的積水。男童在失聯的五天內，正是依靠飲用這些洞內積水解渴，並在陰涼的環境下避免了致命的熱射病與嚴重脫水。譚章指出，在洞內有水和遮蔭的條件下，人類在極限環境下理論上可存活10至20天。

被救男童經現場初步醫學檢查，除了身上有少許樹枝刮傷及蚊蟲叮咬的紅腫外，並無嚴重外傷，生命跡象平穩。由於男童在洞內受困多日，身體極度虛弱，目前已送往當地醫院接受進一步的補液與留院觀察。

醫生表示，由於其胃部長期處於空腹狀態，暫時不能進食固體食物。男童的獲救，無疑為這場驚心動魄的跨日搜救劃上了一個完美的句號。

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