駐京觀察：當AI悄然替代「白領基礎崗」

「本以為熬完實習期能順利簽約，一早卻收到HR通知，整個教研組都得走人。」北京知名高校英語翻譯碩士可欣，前日向筆者傾訴求職遭遇。她供職的教培機構剛完成AI大模型落地，上月先行裁撤大模型研發團隊，如今教研崗位也大幅縮減。3年前本科畢業時正值疫情管控放開，經濟復甦不及預期，她隨大流選擇讀研緩衝；待到碩士畢業，AI又悄然替代了大批入門職位，不由感歎「畢業生好難」。

今年全國高校畢業生達1270萬人，再創歷史新高，就業市場承壓明顯。自2020年疫情以來，青年就業壓力本就持續累積，如今又被AI大範圍落地進一步放大，其中經驗單薄、以基礎標準化工作為主的職場新人，受崗位替代效應衝擊最為直接。

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北京財經高校金融專業大四學生小鈞也深有感觸，他身邊絕大多數同學都選擇考研、考公，直接進入企業就業的寥寥無幾。在他看來，很多基礎崗位工作均可由AI承接，缺乏實操經驗的應屆生難獲企業青睞。

據國家統計局最新數據，5月全國城鎮調查失業率回落至5.1%，就業大盤總體平穩。但靈活就業群體持續擴容，中國新就業形態研究中心本月報告預計，靈活就業人數今年達3.2億，成為就業市場重要支撐。按全國7.25億總就業人口測算，靈活就業佔比已超44%。

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眼下AI對就業的替代效應尚未集中爆發，卻已悄然滲透各行各業，長期恐加劇結構性就業矛盾。中國社科院學部委員蔡昉近日在《學習時報》刊文警示：隨着人工智能模型向通用人工智能提升，衝擊對象將從平均技能逐漸達到頂端技能，對白領的就業替代將是全面的；其賦能機械人、智能體浪潮不可阻擋，替代藍領崗位也是大勢所趨。

他相信，AI就業衝擊效應很可能在某個時點突然顯化，應引導AI開發和應用對標積極就業政策，建議以規制、獎懲、引導方式，讓AI的崗位創造效應，盡可能大於對既有崗位的破壞效應。

楊浚源