湛江禿頭企鵝遷居後長「黑髮」 網友求秘方

今年初因「禿頭」走紅網絡的廣東湛江動物園高齡企鵝「禿禿」，近日實現驚人「逆襲」。遷居寧夏銀川企鵝館養護3個多月後，「禿禿」的頭部竟然長出濃密油亮的新羽毛，全身毛髮都煥然一新。不少網民表達「羨慕」，向館方「跪求生髮秘方」。

廣東湛江動物園高齡企鵝今年初因「禿頭」走紅網絡。上遊新聞

禿禿「禿頭」時和現在的對比照。

現在的「禿禿」不禿了，絨毛厚實。 夢幻海洋企鵝館視頻截圖

「禿頭企鵝」搬家後有新夥伴。視頻截圖

「我們就是很正常的照顧它，毛自然會生長出來的，」內地《上游新聞》引述銀川花博園夢幻海洋企鵝館工作人員昨回應，其實並無特殊「生髮秘方」，「禿禿」的康復得益於全方位環境改善。如今它和其他企鵝群居相處融洽，加之飼養員每日定時定量科學餵食、精細照料，它吃得好、睡得香。

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「禿禿」是一隻阿德利企鵝，從南極來到湛江已有10餘年。3月初，「禿禿」被送往花博園夢幻海洋企鵝館收養救治。短短3個多月後，「禿禿」完成華麗蛻變，周身絨毛厚實飽滿、色澤鮮亮，整體樣貌煥然一新，成為場館的網紅明星，吸引遊客專程打卡探望。