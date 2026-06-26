蘇州日本母子遇襲案兩周年 校園仍部署警力

前日是江蘇蘇州日本母子遇襲案兩周年，日本媒體報道，儘管案件已過去兩年，但蘇州有關部門仍然在日本人學校門口和校巴站部署大量警察和保安，警察守護學生放學的場面，已是學校附近的日常景像。

2024年6月24日，蘇州日本人學校一輛校巴載學生回家期間，被一名中國男子持刀襲擊，造成一對日本母子受傷，中國籍校車保母胡友平重傷離世。事發後，52歲的周姓兇徒被判死刑，並於去年4月執行。

共同社報道，事件至今已兩年，當地日本人已鮮少談論此事，日常生活逐步恢復，但孩子們上下學的安全防護依舊嚴密，至今校園附近仍有大約10名警察駐守戒備。一名日本學生的母親說：「一開始對警察跟在後面感到吃驚，但確實會讓人放心。」

另外，兩名日本人上月在遼寧大連涉嫌因走私稀土出境被中方拘捕。共同社昨日報道，兩人為日本電機巨頭「富士電機」的員工。富士電機在華主要製造工業用摩打和自動售貨機。據悉，其產品絕大部分面向中國市場。日本首相高市早苗去年11月發表關於「台灣有事」的國會答辯後，中日關係持續惡化。今年1月起，中國加強軍民兩用物項（含稀土）對日出口管制。