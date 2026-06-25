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北京鏈博會︱10家日本企業團體參加 數量居亞洲之首

即時中國
更新時間：22:45 2026-06-25 HKT
發佈時間：22:45 2026-06-25 HKT

自高市早苗就任日本首相後，中日關係因其「台灣有事」言論而陷冷。國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）近日在北京舉行，央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文，今屆共有10家日本企業團體參加本屆鏈博會，數量居亞洲國家之首。

文章稱，企業團包括日本經濟團體聯合會（經團聯）、日本商工會議所、關西經濟聯合會、日中經濟協會等，其中經團聯是日本規模最大、最具權威的綜合性經濟團體，核心會員幾乎囊括日本所有領域的重要企業；日本商工會議所是日本規模最大的全國性工商組織之一；關西經濟聯合會所代表的關西地區是日本第二大經濟圈。

報道提到，由約200名商界領袖組成的日本經濟界代表團曾計劃今年初訪問中國，但是因為日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」言論而被一再推遲。
與會的日本貿易振興機構中國東北亞地區總代表小野寺修在鏈博會現場接受「玉淵譚天」訪問說，「各企業到訪是為了維持與中國商界的關係。現在的日中關係並不是非常好，我們希望日中關係能盡快改善，如果關係長期惡化，會讓人感到憂慮」。

對於日本經濟界人士近期接連到訪是否代表中方調整對日本經濟界訪中交流的態度以及對日本企業有何期待，中國商務部發言人何亞東今天在例行記者會表示，高市早苗的涉台言論嚴重損害中日關係政治基礎，對中日經貿合作造成嚴重負面影響。

新華網引述何亞東說，希望日本經濟界從自身利益出發，敦促日本政府切實反思糾錯，為兩國經貿合作重回健康發展軌道創造條件。

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