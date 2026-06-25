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食人族？︱四川景區日薪¥300聘「野人」 入職條件要求「喜吃生食」

即時中國
更新時間：22:08 2026-06-25 HKT
發佈時間：22:08 2026-06-25 HKT

近日，四川省瀘州市清溪河漂流景區發布了一則「全網招募野人NPC（非玩家角色）」的招聘啟事。當中「優先考慮喜愛進食生食」及「嚴禁說人話」等另類要求，隨即在各大社交平台上引發廣泛熱議。

據內地媒體《封面新聞》報道，該景區負責人趙峰昊透露，目前已接獲逾一千份求職履歷。首階段招募的四個名額已滿，景區後續將視乎實際情況，分階段開展第二及第三輪招募。

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據悉，該景區為豐富旅客的遊玩體驗，今年決定延續「野人NPC」的互動環節，並公開招募扮演「野人」的演員。成功獲聘者須穿著特定的野人服飾，在漂流河道的平緩區域進行巡邏、跳演抽象舞蹈，並與旅客進行生動搞笑的互動。

針對招聘啟事中引人注目的要求，趙峰昊解釋，「喜愛進食生食優先」實指進食水果、青瓜及番茄等生鮮蔬果，而非生肉，此舉純為配合角色設定。至於「嚴禁說人話」則是為了保持角色的沉浸感，規定演員在表演期間原則上僅能發出「嗚嗚」或「嗷嗷」等叫聲；惟遇上旅客問路或突發情況時，演員仍可恢復正常言語溝通。

報道指出，此次招聘吸引了大批年輕人應徵。在逾千份履歷中，絕大多數為在校大學生，不少網民更戲稱此職位是「帶薪發瘋」及「社交恐懼症患者的福音」。趙峰昊補充，應徵者中有九成為年約二十歲的男性在校大學生，許多人在求職信中坦言，希望藉此工作釋放生活壓力，並體驗截然不同的人生。

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