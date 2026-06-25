狂收15張「牛肉乾」︱廣州交警嚴打違規「電雞」司機 家長苦口婆心：唔好學我

廣州市近日大力整治電動自行車（俗稱「電雞」）的違規行駛亂象。日前，當地一名家長指出，交警部門近日的執法力度極為嚴厲，他在查詢後驚覺自己竟然已累計收到高達15張交通違規罰單。

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據《金羊網》報道，家住廣州市越秀區的楊先生表示，他每日均需騎乘電動自行車來回接送孩子上下學。然而，最近在查詢交通違例記錄時，赫然發現自己已累計被電子監控抓拍並開出15張罰單，罰款總額達750元（人民幣‧下同）。

罰款共¥750

楊先生透露，在每日接送孩子的騎行途中，他曾多次因各類交通違法行為而被路面監控系統記錄。其被處罰的事由主要包括：乘坐在後座的孩子未按規定佩戴安全頭盔、未在非機動車道內行駛，以及闖紅燈等。依據廣州現行的非機動車違法處罰標準，上述每項違規行為單次均會被處以50元罰款，導致楊先生在近期內迅速累積了15張罰單，合共被罰款750元。

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楊先生坦言，如今廣州市針對電動自行車亂象的整治力度空前，交警部門對各類違規行為實行嚴查重罰。他直言自己的慘痛經歷便是最好的反面教材，並公開呼籲：「交警的執法非常嚴格，大家千萬不要學我！」