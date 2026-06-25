椰葉砸人案｜珠海女散步遭椰葉砸至十級傷殘 法院判物管公司賠償4萬餘元

在內地，不少屋苑（小區）都會種植高大的大王椰子樹作綠化，卻隨時化身奪命「空中危機」。珠海市中级人民法院近日公布一宗罕見的案例。一名市民在小區散步期間，被一棵大王椰樹脫落的巨大樹葉砸中背部，導致胸椎、腰椎骨折，經鑑定構成十級傷殘。涉事物業公司雖辯稱已張貼警示及設置錐桶，但因未能提供事發時防護措施仍然有效的證據，被法院判決賠償醫療費、殘疾賠償金等共計4萬餘元。

法院：物業未能證明已盡管理義務

事發於一個夏天的傍晚，珠海居民譚女士在居住的小區內散步，行至泳池旁時，上方一棵大王椰樹的葉片突然脫落，重重砸中其背部，導致胸椎、腰椎骨折。

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法院：物業未能證明已盡管理義務。 iStock

譚女士認為物業長期疏於管理，遂將其告上法庭。物業公司則主張，樹葉脫落屬不可預見的意外，並提交了五張照片，顯示其在4、5月於樹上張貼了警示標識、設置了錐桶和警戒線，主張已盡責。

珠海中院審理後認為，根據《民法典》第一千二百五十七條，因林木折斷、傾倒或果實墜落造成他人損害，林木的管理人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。

物業公司照片的拍攝時間為事發前數月，而錐桶和警戒線具有可移動性，無法證明事發時防護措施仍然在位。同時，物業作為監控管理者，未能提供事發時監控錄像等其他證據，須承擔舉證不能的法律後果。由於物業未能完成舉證，且受害人無任何過錯，法院判決物業公司承擔全部責任，賠償人民幣4萬餘元。