地衣熱潮 | 杭州雨後市民組團撿拾 野生乾貨500克賣349元堪比帝王蟹

浙江杭州近日雨後出現大量野生地衣，不少市民組團出動，到小區草地、公園等地撿拾，一度掀起「地衣熱潮」。有市民表示，短短時間便撿得滿滿一大籃，直呼這道「限定山珍」鮮甜美味。

草地隨手一撿就有收穫

據報，前幾天有杭州網友飯後散步，偶然發現小區樓下草地長滿地衣，隨手一撿便收穫頗豐。新鮮地衣生長在泥土表面，附着大量泥沙，清洗過程相當費時費力，但經處理後口感極佳，被視為雨後難得的野生美食。

不過，新鮮地衣保存不易，加工製成乾貨後身價大升。記者在網購平台搜尋發現，野生乾貨地衣售價普遍較高，優質品種可達349元500克（內地為一斤），價格直逼帝王蟹。

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撿拾野生地衣需小心

地衣又稱「石耳」，是真菌與藻類共生的複合生物，多生長於陰濕環境的岩石或泥土表面，富含蛋白質及多種微量元素，在部分地區被視為珍貴食材。但專家提醒，市民撿拾野生地衣時，需注意辨別有毒品種，避免誤食；同時應遵守環保規定，不要過度採摘，以免破壞生態。