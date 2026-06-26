體味太濃｜杭州男因「重汗味」屢收投訴 健身中心取消會籍退款

浙江杭州一名施姓男子，去年成功從250多斤（約125公斤）減重至160斤（80公斤），為維持身形，每周到健身中心五次。惟近日遭健身中心退回剩餘費用及取消會籍，對方更送贈另一健身中心的季卡。職員解釋，施先生運動後汗味濃烈，其他會員投訴不斷。

退還剩餘費用另送季卡

據浙江電視台「1818黃金眼」節目報道，本身是越野跑及馬拉松愛好者的施先生，於2025年5月以6388元人民幣辦理該健身中心的三年卡，有效期至2028年4月。近日店方主動核算並退還剩餘費用，另額外贈送一張其他健身中心的季卡（有效期3個月），變相「請他離開」。

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工作人員表示，施先生運動後「只要經過的地方，都會有很重的味道」，健身中心已接獲大量其他會員投訴。施先生則解釋，自己鍛煉期間已做足清潔措施，包括帶備兩三條毛巾清理汗水，並在跑步機周邊鋪設一次性毛巾。

施先生近年通過健身大幅減重，他強調該健身中心為離家最近的選擇，希望與店方繼續溝通協調。惟店方嘗試過讓施先生在最靠內部的位置健身，惟效果不明顯，因此採取強硬態度，選擇以退費及送卡方式處理。雖然施先生在接受訪問時表示仍望與店方繼續溝通協調，不過看來希望不大。