中國專家黃岩島驚現天然海洋藍洞 距3200年前形成

國家生態環境部周四（25日）發布《2025年黃岩島藍洞調查報告》。

央視新聞報道，海洋藍洞是地球上罕見的地質地貌單元，因其深邃的藍色水體與獨特的洞穴結構成為極具吸引力的自然景觀，常被稱為「海洋之瞳」。

報道指，海洋藍洞根據成因可分為石灰岩溶解型和珊瑚礁生長結構成因型，也是地質環境演化、歷史氣候記錄和生物多樣性演變的「天然檔案庫」，具有重要的生態價值和科研價值。

2025年8月，生態環境部華南環境科學研究所會同廣西大學廣西南海珊瑚礁研究重點實驗室等有關單位在黃岩島海域開展生態環境狀況現場調查，於黃岩島潟湖內發現了中國第一個天然發育形成的珊瑚礁生長結構成因型海洋藍洞，這也是繼三沙永樂龍洞（石灰岩溶解型海洋藍洞）探明以來，中國管轄海域發現的第二個海洋藍洞。



現場調查結果表明，黃岩島藍洞洞口面積約為1491.7平方米，洞口最大直徑為56.3米，深度為16.6米，內部結構呈漏鬥狀，洞底狹窄，洞內水體存在濁度分層。

根據地質年代學研究初步顯示，黃岩島藍洞至少形成於距今3200年前。多年來，黃岩島潟湖內相鄰尖礁或（和）點礁不斷發育，在氣候變化、海平面升降等多重自然因素影響下，礁體之間通過橫向擴張和膠結作用最終形成閉合，可能是黃岩島藍洞形成的主要原因。