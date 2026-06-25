順德「莫氏雞煲」熱潮已過？ 日銷200隻雞斷崖式降至不足20隻

廣東順德「莫氏雞煲」早前因網紅探店影片爆紅，一度成為全城打卡熱點，老闆忙到做不停手，卻意外因自嘲使用冰鮮雞而激發網民「反骨」心理，食客蜂擁而至。然而流量退潮後，生意大幅下滑，目前每天僅維持十多桌，老闆直言「想砍雞沒雞砍了，砍出來沒人吃」。

據內媒《第一現場》報道，莫氏雞煲總店氣氛冷清，與早前排隊等位的火爆場面形成強烈對比。老闆莫叔的堂弟接受訪問時感慨，天氣炎熱加上流量消退，以前高峰期一天可賣200多隻雞，如今每天銷售量跌至不足20隻，生意難以為繼。

天氣熱兼熱潮消退

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餐廳本因網紅劉雨鑫的探店影片而迅速走紅。老闆面對突然湧入的大批食客，不但沒有趁機擴張，反而公開「勸退」客人，自嘲店裏用的是冰鮮雞，沒想到這番「真性情」回應反而激起網民好奇與「反骨」心理，紛紛前來打卡，一度令店舖門庭若市。

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老莫曾靠這波流量還清了共180多萬欠債。他回應網上流傳的「門店倒閉」傳言時更直言：「我會抓住這波流量日夜去賺錢，至於網上人家說我（的店）『倒閉涼涼』，我反而會高興，起碼有人關注我。」他當時已預見熱度消退後生意會下滑，加上現在天氣炎熱，吃雞煲的人自然減少。

有食客表示，初期是衝着網紅效應而去，嘗鮮後發現口味雖不錯，但並非特別突出，加上天氣轉熱，對熱氣騰騰的雞煲需求下降，導致客流迅速回落。而業界人士指出，這類依靠流量帶動的餐飲店若未能及時轉型、穩固客源，或提升菜品及服務品質，極易陷入「爆紅後迅速沉寂」的困境。