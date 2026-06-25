消防危機 | 內地揭假滅火筒合格證產業鏈 6毫一張可定製有企業大量購入
更新時間：12:45 2026-06-25 HKT
發佈時間：12:45 2026-06-25 HKT
發佈時間：12:45 2026-06-25 HKT
《新京報》近日揭發內地滅火筒（滅火器）維保行業的嚴重造假亂象。有印刷廠老闆以每張低至0.6元（人民幣，下同）的價格，批量印製假的「滅火器維修合格證」，並按客戶要求定製抄襲正規公司的名稱及二維碼，以應付消防檢查。有企業一次過訂購100張假證，更有維保從業者聲稱「一個月要5000張」。
調查顯示，印刷廠老板王明（化名）大量印製假滅火桶維修合格證，客戶提供當地消防維保公司全稱及溯源二維碼，他便能完整複製所有資訊，包括使用單位、維修日期、水壓測試值等10項內容。內報記者聯絡王明時，他當場演示為浙江某企業打印100張定製合格證，每張售價僅6毫子。
多家電商平台亦有類似假證出售，單價2元至十多元不等，部分店舖銷量達數千單。買家多為餐廳、旅店等小店舖，用以應付消防檢查。
相關新聞：廣西運油車與田螺車相撞起火 3人死亡
王明同時經營「維修保養」生意，從小店回收舊滅火桶，僅進行簡單加壓、充粉、更換破損軟管等表面處理，便貼上假證以25元至50元售出，遠低於正規維修價格。其工作環境及流程均不符合《滅火器維修》規範，未進行氣密性測試、水壓試驗等關鍵工序。
報道引述消防專家指出，長期未按規定維保的滅火筒存在滅火劑結塊、軟管破損、壓力不足及瓶身鏽蝕爆炸等重大隱患，一旦發生火情可能無法正常使用，導致火勢失控。目前的消防執法檢查多以外觀核查為主，即檢查人員僅查看維修合格證上的有效期及壓力指標，極少進行實質性的抽樣噴射檢測，令不法分子有機可乘。專家呼籲，各省監管部門應加大對維保機構的突擊抽檢力度，同時建議推行一次性防拆封簽，並建立「全國統一消防溯源平台」。通過將每一具滅火筒的維修紀錄、測試數據上網登記，讓市民及檢查人員可以即時掃碼追溯，從源頭上堵塞造假漏洞。
最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
2026-06-24 10:43 HKT
5歲男童患兒童癌王 硬淨港媽剖白「預咗1年半打大佬」寄語家長勿輕視持續肚痛/流鼻血/發燒｜健康專訪
2026-06-22 21:00 HKT