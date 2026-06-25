中國銀行被指安排員工「湊人頭」逃稅23.67億 官方發聲明認錯整改

國家審計署近日發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，揭露中國銀行在2023年4月至2025年8月期間，利用員工「湊人頭」將私募基金包裝成公募基金產品，藉此逃避稅款高達23.67億元人民幣。中國銀行回應稱，誠懇接受審計監督，已全面啟動整改。

員工1元至100元「湊人頭」包裝成公募基金

根據審計報告，中國銀行安排2家下屬金融機構作為業務通道，以大量本行員工出資僅1元至100元的「湊人頭」方式，將11隻私募基金產品偽裝成公募基金。由於公募基金依法享有免徵所得稅的政策優惠，銀行以此手法累計逃避繳納稅款23.67億元。

公募基金免稅政策原為鼓勵普羅大眾投資資本市場而設，屬於面向中小投資者的普惠性財稅支持。中國銀行利用員工低額出資製造「合規假象」，屬於系統性的稅務套利行為。

利用金融優惠政策不當牟利

審計報告將此類問題歸類為「利用金融優惠政策不當牟利」。報告同時點名中國農業銀行及中國光大集團，指出其存在貸前審查不嚴、對子公司管控不力等其他問題。

中國銀行於6月24日回應稱，誠懇接受審計監督，高度重視審計指出的問題，深刻剖析原因，堅持立行立改，細化明確措施，紮實推進整改。銀行表示，將持續提升風險管理水平和合規經營能力，服務實體經濟高質量發展。