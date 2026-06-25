祥雲觀景台｜男童雨傘「一擊篤裂」玻璃觀景台 河南景區疏散遊客封閉更換

河南新鄉5A級景區「寶泉旅遊區」的玻璃觀景台發生驚險事件。一名男童在觀景台上用雨傘尖敲擊玻璃，導致其中一塊玻璃的表層出現裂紋，遊客見狀隨即疏散。景區負責人確認事件，指損壞位置已封閉，正聯繫廠家製作更換，觀景台整體承重和安全並無問題。

景區：僅一塊局部表層

據內媒報道，事發於6月20日下午，地點為寶泉旅遊區「崖天下」園區內的「祥雲觀景台」。該觀景台由三層夾膠安全玻璃拼接而成，共由70塊玻璃組成。事發當日下雨，一名男童用雨傘尖擊打腳下玻璃，導致最上層玻璃出現裂紋。

現場遊客見狀隨即疏散，景區工作人員發現後立即對該區域實施管控，疏散在場遊客並封閉觀景台。寶泉旅遊區崖天下園區負責人表示，出現裂紋的僅屬其中一塊玻璃的局部表層，其下方還有兩層夾層玻璃，因此玻璃平台整體承重及結構安全均不受影響。景區已將損壞位置封閉，正聯繫廠家製作同規格、同品牌、同標準的玻璃，完成後會盡快更換。

公開資料顯示，寶泉旅遊區於2024年12月27日正式獲評為國家5A級旅遊景區。涉事的祥雲觀景台總面積達1,739平方米，玻璃棧道遊覽路線長度為142米。

景區方面表示，已增派工作人員對遊客進行勸導，提醒勿用尖銳物品敲擊玻璃，並增加更多提示牌，以避免同類事件再發生。