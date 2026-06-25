中國觀察：立陶宛轉軚止損 還欠關鍵一步

近日立陶宛外交部證實，原本和台灣談得火熱的「經濟合作行動計劃」，在雙方同意下暫時擱置。台方指這是立陶宛政府改組所致，強調兩地合作不會被外部勢力左右。但明眼人都清楚，這個歐洲小國的對台路線已經轉軚。

2021年由保守派主導的立陶宛政府，允許台方以「台灣」名號在首都維爾紐斯開設代表處，開歐洲國家先河，堅稱支持台灣符合民主價值與國家利益。作為中國的邦交國，此舉嚴重抵觸一中原則，北京祭出連串反制，召回駐立大使、外交層級降格、貿易限制。

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立陶宛總理魯吉尼埃內辭職。 美聯社

當年立陶宛還索性退出中國與中東歐國家的「17+1」合作機制，滿心希望同台灣的經貿、科技雙向交流，兩邊先後互設代表處，一度被吹噓成「小型國家抵抗大國施壓」的典範。

不過風水輪流轉，2024年立陶宛議會選舉落幕，由社會民主黨牽頭的全新聯合政府上台，外交風向開始修正。女總理魯吉尼埃內坦言，當年立陶宛未與歐美協調，便設立台灣代表處是「嚴重外交錯誤」，「搶先出頭，結果付出了代價」。

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近日，立陶宛執政聯盟改組，魯吉尼埃內辭職，將由辛克維丘斯接任總理。這位80後表明立陶宛將採取「務實優先」原則，期望與北京的關係能盡快恢復至其他歐盟國家的正常水平，「不能那麼與眾不同」。

對於同台灣的關係，辛克維丘斯說：「據我所知，當初台灣辦事處在立陶宛成立時，各界抱持更高期待。外界曾談到晶片生產以及數十億投資。然而到目前為止，這些期待顯然尚未實現。也許正在推進當中，也許未來仍有機會達成。」

立陶宛日前主動表態願恢復北京在當地開設低層級外交辦事處，但中國外交部反應一般，重申立方應盡速糾正錯誤，重回一個中國原則，才能為兩國關係正常化創造條件。看來，撤銷「台灣代表處」才是兩國恢復關係最關鍵的一步。

紀曉華