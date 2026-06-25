豆包專業版正式收費 連續包月最高500元

字節跳動旗下AI模型「豆包」，昨日正式推出專業版，並開啟收費模式。標準套餐連續包月為68元（人民幣，下同），部分功能額度為免費版的5倍；高級套餐為每月500元，額度為標準套餐的10倍。公司指，未來免費版亦可繼續使用。

免費版可繼續使用

豆包昨日發布基於最新豆包2.1系列大模型的專業版，可執行Agent任務，包括操作本地計算機、使用瀏覽器、定時任務等能力，內置Office辦公套件，支援專業圖片視頻設計等。專業版採3級定價方案，標準套餐連續包月68元，專家模式、辦公任務模式等功能額度為免費版5倍以上；加強套餐連續包月200元，額度為標準套餐4倍；高級套餐連續包月500元，額度為標準套餐10倍。

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字節跳動公司此前表示，專業版豆包主要面向有生產力需求的用戶群體，覆蓋軟件發展、數據分析、專業設計、流程自動化、金融分析和科學研究等領域。

公司同時指出，專業版是在現有免費服務之外推出的訂閱服務，免費版使用者仍可持續獲得新模型、新能力和使用體驗升級。此前功能也仍保持免費不變。對於大部分用戶日常生活場景，豆包現有功能和額度已可滿足使用。