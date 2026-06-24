湖南醫院副院長出軌眼科主任 男復出應診女離職

去年，湖南省人民醫院副院長祖雄兵與眼科主任女醫生曾琦17分鐘「激戰」片流出，引發全網熱議。近日有消息指女方曾某恢復出診，但涉事醫院工作人員24日回應內媒「大皖新聞」，表示女方已離職，反而是男方恢復出診。

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公開資料顯示，涉事男方祖某曾任湖南省人民醫院黨委委員、副院長，所獲榮譽頗多。女方曾某曾任該院眼科副主任、眼科一病區主任。不雅影片於去年11月流出，當時湖南省衛健委發布通報，確認兩人行為問題屬實，停職受查。

近日有多名網民發帖稱曾某「復出」應診，仍在該醫院，消息引發關注。24日，大皖新聞記者通過湖南省人民醫院官方微信公眾號掛號，找到曾某的介紹內容，顯示其為主任醫生，但狀態為「暫無號源」。

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記者反而發現，祖某某的介紹為正主任醫生、名老專家，擅長泌尿系腫瘤保器官、保功能微創手術及綜合治療，資料顯示其已恢復出診，有人預約掛號。不過，醫院官網「現任領導」一欄，已沒有祖某某的簡介。

該院宣傳辦工作人員證實，曾某已離職，對於祖某某的情況，則表示「無法透露」。有泌尿外科工作人員表示，只要能掛到號，就可以找祖某某看病。