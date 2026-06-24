中國共產黨成立105周年前夕 習近平考察山東祝農民日子越來越好

7月1日將是中國共產黨成立105周年，中共總書記習近平今日（24日）到山東德州考察三農，提到「105年來我們黨團結帶領全國各族人民不懈奮鬥，創造了無愧於歷史和人民的偉大成就」，祝願鄉親們在中國共產黨的領導下把家園建設得越來越美，日子過得越來越好。

新華社報道，正值夏播時節，習近平來到德州市邊臨鎮東于架村，同種糧大戶、農機手、農技人員親切交流。得知今年小麥畝產又有提高，習近平很高興。他強調，保障糧食等重要農產品穩定供給是農業生產的重中之重，要落實各項支持政策，力爭全年糧食豐收。

之後，習近平到鄰近的「全國文明村」西于架村考察，走進其中一名村民的家，詢問就業收入、老人健康、孩子學習等情況。他指出，樹立和踐行正確政績觀，最終要落到為民造福上。廣大黨員、幹部要強化公僕意識，多為群眾做好事、辦實事、解難事，實實在在增強老百姓的獲得感幸福感安全感。

離開村子時，習近平對村民說，「『七一』就要到了，我們即將迎來黨的105歲生日。105年來我們黨團結帶領全國各族人民不懈奮鬥，創造了無愧於歷史和人民的偉大成就。現在，我們正闊步行進在全面建設社會主義現代化國家的新征程上，要齊心協力走好新的長征路，開創更加光明的未來，不斷滿足人民對美好生活的嚮往。」他祝願鄉親們在中國共產黨的領導下把家園建設得越來越美，把日子過得越來越好。