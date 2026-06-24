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Insta360建功︱中國旅客遊冰島失銀包 相機拍女賊「閃電手」作案全程︱有片

即時中國
更新時間：19:00 2026-06-24 HKT
發佈時間：19:00 2026-06-24 HKT

旅遊時務必要小心保管財物。《羊城晚報》報道，上周二，一名中國旅客到冰島著名景點黃金瀑布遊玩時，遭兩名女子扒竊錢包，運動相機意外記錄下全過程。

報道指，遊客發現錢包不見後，曾沿原路返回嘗試尋找，但未有任何發現。事後翻看當日用全景運動相機的影片，才發現兩名小偷從其斜孭袋偷走了錢包。

抖音帳號「Nancy YMG」上載由其Insta360相機拍攝的影片，顯示兩名外國女子跟隨在其身後，其中一名女子上前拉開背包拉鏈，偷走錢包並交給身後的黑衣女子，兩人配合盜走財物。作案期間，盜賊有留意到相機，但表情淡定，動作未停。

受害人事發後將影片交予當地警方，但至今仍未捉到疑犯。她向銀行報失信用卡，翌日卻收到信用卡被盜刷的消息，遭不明人士在沙特消費1.1萬元人民幣。

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