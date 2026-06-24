日本遊客憑背誦《岳陽樓記》獲免票 繼滕王閣後再成功挑戰 | 有片

內地有不少歷史名勝均設有「背誦古文免門票」的傳統活動，近日一名24歲日本遊客內田大翔，憑藉完整背誦《岳陽樓記》，成功獲得湖南岳陽樓景區免費入場資格。這是他繼今年2月以滿分背誦《滕王閣序》免費遊覽江西滕王閣後，再次以「背古文」方式挑戰中國景區的免票活動。他已透露下一個目標是挑戰李白的《蜀道難》，以獲取四川劍門關景區的免費門票。

官方驚嘆外國人極罕見

綜合內地媒體報道，內田大翔於本月16日前往岳陽樓景區，在工作人員現場見證及機器評分下，僅用約3分鐘便背完整篇《岳陽樓記》，最終獲得98分的高分（80分以上即可免票）。他興奮地表示，今次自己僅花了一星期時間準備，效率比上一次大大提高。

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今年2月，內田大翔在江西南昌滕王閣景區，曾花費一個月時間斷斷續續準備，最終以5分鐘時間一字不差地背誦長達700多字的《滕王閣序》，奪得100分滿分並贏得免費門票，在當時已引起一陣轟動。

岳陽樓景區工作人員表示，景區的背記活動要求遊客在5分鐘內完成背誦，雖然每日吸引不少遊客挑戰，但外國遊客參與並成功挑戰的情況極為罕見，估計一年只有數人能夠完成。

擬挑戰李白《蜀道難》

據悉，內田大翔來自日本名古屋市，高中時期因偶然接觸到中國文化，萌生了到中國留學的想法。在日本苦練一年漢語後，他於2021年考入南京一所高校，並於2025年畢業。畢業後，他開始在中國各地旅行，同時經營自媒體賬號，分享其「文化挑戰」的點滴。

其背誦影片在社交平台曝光後，迅速獲得大批網友點讚。許多人留言調侃「太強了，簡直是文化輸出反向挑戰」，亦有熱心網民建議他前往四川廣元劍門關，挑戰難度更高的李白名篇《蜀道難》以獲取免費門票。內田大翔隨即大方回應，表示下一個目標確實是《蜀道難》，目前會視乎背誦進度，再安排具體的挑戰行程。

