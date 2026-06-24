江蘇執法人員涉收禮遭舉報 家屬竟致電舉報人要求改口供｜有片

江蘇鎮江揚中市一名交通執法人員，被指在端午節當日駕駛公務執法車輛，在路邊收受一名Benz車主贈送的四份禮品，過程被附近商店的閉路電視拍下。舉報人反映後，竟接到自稱是被舉報執法人員兄長的來電，要求其修改口供，企圖誤導調查。揚中市已成立由市紀委監委牽頭的聯合調查組展開核查。

舉報人信息疑遭洩露

據《都市現場》報道，事發於6月19日上午9時24分，地點為揚中市八橋客運站附近的揚中大道。舉報人何先生（化姓）表示，當時目睹一名執法人員駕駛交通執法車輛停在路邊，隨後一名Benz（平治、內地稱奔馳）車主，從車上取出四份禮品交予該執法人員，後者將禮品放入執法車內並駕車離開。

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何先生其後向政務服務便民熱線（12345）熱線舉報，並提供相關圖片及影片。6月22日，他接獲揚中市交通運輸局來電，稱正了解情況。然而當晚，他再接到一名自稱被舉報執法人員兄長的來電，對方聲稱事件純屬誤會，並要求何先生不要提及收禮，改口說是「人家過生日，送給小孩的雞蛋」，更提出請客吃飯作為交換。何先生即場拒絕，強調事件應交由相關部門依法調查。

何先生同時質疑舉報人信息遭洩露：「他們怎麼知道我電話的，舉報人的信息怎麼會被被舉報人掌握，如果這樣，誰還敢舉報？」他已就信息洩露問題向12388紀檢舉報平台反映。

官方：已移送紀檢組調查

揚中市12345政務服務便民熱線工作人員回應稱，已將情況轉交交通運輸局處理。該局反饋表示，已將相關情況及附件材料作為違紀問題線索上報市紀委派駐組，要求即時介入調查核實。

交通運輸局一名工作人員向內媒記者透露，涉事人員為該局下屬執法大隊的一名中隊執法人員，具體姓名及職務暫不便公布，所收禮品內容亦需等待紀檢組調查結果。

揚中市聯合調查組於6月23日發布通報，確認已由市紀委監委牽頭成立聯合調查組，對事件展開全面核查，強調將嚴肅處理，並歡迎社會各界監督。