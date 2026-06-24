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1點點奶茶｜被爆用過期食材及「三無」茶葉 涉事溫嶺門店即時停業 

即時中國
更新時間：16:00 2026-06-24 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-24 HKT

內地連鎖奶茶品牌「1點點」近日被媒體揭發多家門店存在嚴重食品安全問題，包括使用無標籤「三無」茶葉、篡改食材有效期標籤繼續使用隔夜食材，以及廚房枱面擺放燃盡蚊香殘渣等。事件曝光後，品牌官方致歉並宣布涉事門店即時停業，啟動全國門店稽核檢查。

《中國食品安全報》開展的全國網絡餐飲食品安全調研發現，「1點點」奶茶門店存在以下問題：

  1. 使用「三無」茶葉：門店所用茶葉無生產廠家、無生產日期、無保質期標籤標識，一旦原料質量出現問題，完全無法溯源追究責任。
  2. 篡改標籤使用隔夜食材：門店人員隨意更改食材效期標籤，將隔夜過期食材繼續使用，食材效期管理混亂。
  3. 員工操作衛生嚴重不規範：一線食品操作人員全程未規範佩戴口罩及手套，佩戴首飾直接徒手製作飲品；部分門店廚房枱面擺放已燃盡的蚊香殘渣，下方亦堆放大量拆封未使用的蚊香，環境衛生惡劣。

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品牌致歉承諾整改

事件曝光後，「1點點」品牌總部於6月24日通過官方微博發佈致歉聲明，對事件「深感震驚與痛心」，並宣布即時採取三項措施：

  1. 涉事門店立即停業：涉事門店為浙江溫嶺澤國店，即時停業，啟動解約程序，總部強調「絕不姑息」。
  2. 召開涉事區域會議：向全體員工重申食品安全是不可觸碰的紅線與底線。
  3. 展開全國門店稽核檢查：總部已緊急組建專項稽核組，由食品安全、運營、品控等核心部門聯合組成，即日起對全國所有門店展開「全覆蓋、無死角」的突擊稽核檢查。所有門店須在7日內完成自查自糾並提交整改報告，稽核組將逐一驗收，驗收不合格者不得繼續營業。

品牌同時表示，對涉事區域代理商的管理失職問題，總部已同步啟動追責程序。

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