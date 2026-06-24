微短劇︱國家廣電局徵求管理意見 播出單位不得使用誘導用戶沉迷等算法模型

微短劇近年在內地大行其道，但產品內容卻出現不同問題。國家廣播電視總局今日（24日）就《微短劇發展管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。

相關新聞：鼓吹童婚?︱微短劇11歲女主嫁人生仔 被轟誘導孌童火速下架

通報指，為進一步繁榮微短劇，壯大互聯網條件下新大眾文藝，推動微短劇健康發展，根據《廣播電視管理條例》等行政法規，國家廣播電視總局組織起草《微短劇發展管理辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

相關新聞：微短劇亂象︱國家廣電局展專項治理 打擊低俗有害侵權內容

其中就製作方面，使用人工智能技術生成、製作的微短劇，製作機構和播出單位應當遵守國家有關規定，並依據有關規定在每集明顯位置添加提示標識；播出單位應當定期審核、評估、驗證算法機制機理、模型、數據和應用結果等，優先推薦優質微短劇，不得使用誘導用戶沉迷、過度消費等的算法模型。