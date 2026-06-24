李強夏季達沃斯論壇致辭 強調創新為中國經濟關鍵

國務院總理李強今日（24日）於遼寧大連舉行的夏季達沃斯論壇開幕式發表特別致辭，表示中國經濟第二季度以來保持良好運行態勢，並以「穩、新、活、融」四字概括當前經濟特點。他強調，中國產品競爭力的關鍵在於科技創新，而非政府補貼，並呼籲各國企業把握「中國機遇2.0」。

以「穩、新、活、融」四字概括經濟態勢

李強在致辭中指出，今年一季度中國經濟增速達5%，二季度以來仍保持良好運行態勢，企業利潤增長、物價溫和回升、民生持續改善。他形容，在當前國際能源短缺、產供鏈受阻的多重衝擊下，中國經濟發揮了「重要的避風港作用」，為不確定性增多的世界注入寶貴的確定性。

他以「穩、新、活、融」四個字概括中國經濟的當下特點與未來趨勢。其中「新」指新技術、新產品、新業態競相湧現，包括人工智能領域爆發式增長、商業航天多型火箭成功發射等；「活」體現在超大規模市場需求潛力持續釋放，服務消費、綠色消費及新型消費亮點紛呈。

駁斥「補貼論」倡「中國機遇2.0」

對於外界有關中國產品競爭力源於政府補貼的說法，李強明確反駁，強調中國新能源、智能網聯汽車等產業蓬勃發展，背後依靠的是新材料、動力電池、新型通訊等技術突破，以及大規模市場為新產品提供的應用場景。

李強指出，近期全球資本加速布局中國科技資產，對各國企業而言，「中國機遇2.0」意味著全方位的創新賦能與高收益的投資機會。他強調，中國新興領域技術和產品帶給世界的「不是衝擊，而是機遇，不是威脅，而是賦能」。

談及全球經濟合作，李強表示，在單邊主義與保護主義抬頭的背景下，中國一直堅持主動擴大對外開放。