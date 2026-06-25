山西挖眼案｜盲童「小斌斌」特教高考721分全國第一 港醫林順潮：「我命由我不由天」寫照

2013年轟動全國的「山西挖眼案」受害男孩郭斌，在近日放榜的全國殘疾人單考單招考試（特殊教育高考）中，考出721分（滿分800分）的佳績，位列全國同專業第一名，已被長春大學錄取，將攻讀計算機（電腦）科學與技術及中醫雙學位，成為一名盲人雙學位大學生。

獲長春大學錄取

2013年8月24日，年僅6歲的郭斌在山西太原家門口玩耍時，被一名婦人誘騙至野外殘忍傷害，導致雙眼嚴重受傷、永久失去光明。當時有指，其伯母張會英有重大嫌疑，其事後亦自殺。事件當年引發全社會廣泛關注。同年9月，香港眼科名醫林順潮看到新聞後，帶領醫療團隊遠赴山西探望郭斌，並安排他到深圳的醫院免費治療，為他植入義眼。雖然郭斌的視力無法恢復，但外觀已與普通人無異。

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2014年，郭斌入讀武漢市盲童學校，獲校方安排父親任職校園保安、母親擔任生活教師，姐姐亦順利入讀本地小學，一家人在武漢安頓下來。在班主任張龍老師的引導下，郭斌展現出驚人音樂天賦，精通葫蘆簫、陶笛、貝斯、啲咑（喇叭）等五種樂器，更曾作為「六點天使」藝術團成員參與武漢軍運會演出。2022年，他加入湖北省首支盲人電聲樂隊VMV，推出原創單曲《暖》。

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拼搏換來佳績

今次特殊高考，郭斌各科成績分別為：數學145分、語文123分、英語129分、解剖學139分、化學94分、物理91分。視力的缺失讓他的求學之路比常人艱辛百倍，無法直視書本、無法直觀演算，只能反覆觸摸盲文、反覆推演。

武漢市盲校高三數學老師鄭小琨讚譽他「一道題總會反覆鑽研，摸索出多種解題思路」。張龍老師透露，郭斌高二時英語是短板，但他憑藉自律與努力，一年內從80分提升至129分。

郭斌最大的心願，是學成後回到武漢市盲童學校任教，用自己的經歷守護更多視障孩童，將溫暖傳遞下去。

林順潮：很不簡單

「看到他有今天的成績，真的很開心。每個人的人生，自己都是主角，都能走出自己的路。『我命由我不由天』，正是小斌斌不認命的寫照。」香港中文大學（深圳）犇亞國際眼科研究所所長林順潮昨日對《星島》記者說。

「我始終覺得小斌斌很不簡單。即使遭遇巨大不幸，依舊樂天安命。」林順潮在採訪中感慨。他回憶，郭斌幼時便十分樂觀，手術後即使看不見，仍親手摺紙船、逐隻簽名送給醫護人員。治療結束後，兩人一直保持聯繫，郭斌定期回院覆查義眼佩戴情況，林順潮也常與他談心。

2024年7月，就讀高中二年級的郭斌回深圳更換義眼片，並探望林順潮，當時就曾說希望報考醫學專業，「未來幫助更多有需要的人」。林順潮還透露，郭斌畢業後想回盲校任教，繼續幫助視障人士。

「我覺得他有領導才能。我曾經跟他說，你自己很優秀，未來除了做個好人，發揮才能之外，如果有機會成為領導，還能從制度和社會體系層面，為失明人士多做實事。」林順潮說。