或涉稀土出口管制︱兩日本人在華被拘 外交部：日方應提醒在華公民和企業遵守中國法律

日本共同社報道，日本官房長官木原稔今日（24日）在記者會透露，中國有關部門5月在遼寧大連拘捕兩名日本人。二人涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」。



外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，據了解，兩名日本人因違反中國法律被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報了有關個案情況。中方強調，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。



據報道，相關人士透露，其中至少有1人是日本電機巨頭中國當地法人的日籍員工。據悉此人試圖將中國加強出口管制的稀土相關物品帶到中國境外，可能被視為違反法令。

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據木原透露，兩人分別在5月18日和25日被拘。海關部門均在拘捕翌日向日本駐外使領館通報此事。據悉兩人健康無虞。木原以目前處於調查階段以及「保護隱私」為由沒有說明詳細情況，表示「將與本人及相關人員聯繫，從保護日本人的角度妥善應對。」

關於中國有關部門拘捕日本人的問題，去年7月安斯泰來製藥公司日籍男員工因被認定「從事了間諜活動」，在華被判有期徒刑3年6個月。該男子是曾任中國當地公司高管的資深派駐人員，2023年3月回國前夕被拘。