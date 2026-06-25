兩日本人在華疑涉稀土出口被拘 日媒：均為富士電機員工

日本官房長官木原稔周三（24日）在記者會透露，中國有關部門5月在遼寧大連拘捕兩名日本人。二人涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」。



日本共同社今日（25日）報道，據多名相關人士透露，兩人為電機巨頭「富士電機」的員工，其中至少有1人在該公司中國當地法人工作。據悉其試圖將中國加強出口管制的稀土相關物品帶到境外，可能被視為違反法令。

富士電機拒透露詳情

報道指，富士電機在中國製造工業用摩打和自動售貨機。據悉，其產品絕大部分面向中國市場。對於員工被拘一事，該公司表示「無可奉告」。

相關人士透露，被拘的兩人遭指試圖將稀土加工品作為管制對象名單之外的品類進行出口，這可能被認為存在問題。中國商務部解釋稱民生用品不受對日出口管制的影響，但實際情況是部分民生用品貿易受阻。

外交部發言人郭嘉昆周三在例行記者會上表示，據了解，兩名日本人因違反中國法律被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報了有關個案情況。中方強調，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。

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據木原稔透露，兩人分別在5月18日和25日被拘。海關部門均在拘捕翌日向日本駐外使領館通報此事。據悉兩人健康無虞。木原以目前處於調查階段以及「保護隱私」為由沒有說明詳細情況，表示「將與本人及相關人員聯繫，從保護日本人的角度妥善應對。」

關於中國有關部門拘捕日本人的問題，去年7月安斯泰來製藥公司日籍男員工因被認定「從事了間諜活動」，在華被判有期徒刑3年6個月。該男子是曾任中國當地公司高管的資深派駐人員，2023年3月回國前夕被拘。