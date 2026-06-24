性交化煞？︱內蒙神棍性侵女子及其15歲女兒 曾言「處女血解降」

內蒙古商都縣一名江湖術士，以「陰陽雙修可化煞解災」、「處女血解降」為名，性侵一名女子及其年僅15歲的女兒。案件經檢察機關起訴後，法院以強姦罪判處被告有期徒刑九年。檢方指被告利用封建迷信對被害人進行精神控制，致使被害人不知、不敢、不能反抗，且被告有前科、屬累犯，依法從重處罰。

網上結識「大師」 引狼入室

《檢察日報》報道，商都縣的何女士因自覺生活不順，於2025年12月初在網上認識一名張姓男子，對方自稱能作法改運。何女士主動邀請張某到家中，張某隨即不斷向她灌輸「有人要暗害你」、「已被惡靈盯上」等言論，令她陷入恐慌，對其言聽計從。

見時機成熟，張某向何女士聲稱，只有與其「陰陽雙修」方能達到「身神合一」，徹底「化煞解災」，並逼迫她就範。張其後更在何女士家中居住長達半個月。

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再以「破處之血」為由侵犯幼女

其間，何女士的大女兒因不滿張某在家中居住，在電話中與他發生爭執。張某惱羞成怒，以黃表紙畫符方式對其「下降頭」。巧合的是，大女兒其後失聯，何女士在慌亂中誤信「降頭」已生效，央求張某做法事解除。

張某得知何女士的15歲二女兒仍是處女，便聲稱該「降頭」唯有「破處之血」方可解除。當時母女二人已對張某深信不疑，令悲劇再次發生。

鄰居無意中得悉報警

轉機出現在一次閒談中，何女士與鄰居聊天時無意中說漏了嘴，鄰居感覺事有蹊蹺，隨即報案。

張某到案後對犯罪事實供認不諱。商都縣檢察院經審查認為，張某虛構鬼神，持續恐嚇及精神操控被害人，並與其發生性關係，致使被害人不知、不敢、不能反抗，應以強姦罪追究其刑事責任。檢方同時指出，張某有前科、屬累犯，犯罪情節嚴重、社會影響惡劣，依法應從嚴從重處理。

今年4月，法院以強姦罪判處張某有期徒刑九年，判決已生效。