萬科創辦人王石報案遭網暴｜多次誤傳涉刑被捕 商業合作終止

多次傳遭抓捕、涉刑失聯的地產巨企萬科創辦人王石，前日稱已就大規模網暴向網信辦及深圳警方報案，控訴謠言導致關聯企業多名核心骨幹離職、商業合作被逼終止。王石懇請官方下架造謠內容，保護民營企業家。現年75歲的王石2017年正式卸任萬科董事會主席，轉為擔任榮譽主席，不再參與實際管理，目前活躍於運動賽艇、氣候環保等領域的商業活動中。

王石前日表示，他已於6月8日向中央網信辦遞交《情況反映函》，指近期數百個帳號有組織、有節奏編造虛假訊息，在全網各平台集中發布針對王石的惡意抹黑、造謠誹謗內容，多條不實謠言先後登上全網熱搜，相關內容全網合計瀏覽量突破上億次，已形成持續性、規模化網絡暴力。

相關新聞：湖南暴雨｜女幹部「戴金耳環救災」遭網暴 官媒：別讓實幹者流汗又流淚

地產巨企萬科。 新華社

地產巨企萬科。 新華社

周兆成律師稱，造謠內容主要包括捏造「王石被抓、涉刑失聯」等謠言；強行綁定企業經營狀況，編造「因萬科經營虧損被追責」等不實言論；杜撰王石個人私生活、健康狀況等虛假內容。

反映函表示，惡意輿情已造成重大實際損害，導致多間合作金融機構暫緩對王石及關聯企業的授信審批；企業多名核心幹部離職；長期合作商業夥伴也緊急終止商務磋商，甚至部分虛假訊息被境內外媒體轉載，導致王石商業信譽、社會評價遭受嚴重貶損。

目前，相關維權正同步推進，王石已向深圳公安機關報案，並向深圳市鹽田區人民法院提起名譽權民事訴訟及誹謗罪刑事自訴，相關案件均已正式立案。

相關新聞：領唱女謊稱破損退禮服 成都錦鯉合唱團遭牽連網暴幾停擺

商業信譽社會評價受貶損

王石表示，懇請督促各大平台全面排查、下架全網針對其的造謠抹黑內容，永久封禁已被司法機關立案確認的持續發布侵權訊息的違規帳號。他也希望各平台提供侵權帳號的後台實名訊息、IP位址、發布數據等，助力司法機關鎖定造謠主體及幕後組織者。

王石1984年創辦萬科，帶領其成長為中國最大地產企業之一。2011年，王石退居二線，2017年正式卸任萬科董事會主席，轉任董事會名譽主席，不再參與公司治理。退休後，王石創辦了深石集團、深潛等公司，業務涉及碳中和解決方案、運動健康、綠色企業出海、新消費等。

受地產行業動盪影響，王石多次被網傳涉刑或失聯。去年5月，坊間傳聞王石可能已被限制出境；今年1月，網傳其與萬科前任董事長郁亮一起「失聯」，王石發騎行視頻闢謠；今年4月，他再次遭某微博大V爆料「被抓」，王石再次發帶IP定位微博打破謠言。



