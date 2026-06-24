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外賣霸王餐︱山東女屢點螺螄粉申請僅退款 店家上門求放過反被「串」

即時中國
更新時間：06:45 2026-06-24 HKT
發佈時間：06:45 2026-06-24 HKT

內地推行的「僅退款」機制本意是保障消費者，卻意外滋生了大量惡意索賠的「白嫖黨」。山東有螺螄粉店家被「僅退款」慣犯屢屢光顧，忍不住上門找該名貪心女，求對方放過，不要再找他家「僅退款」。不過，白嫖女卻態度囂張「報警拉我囉」，遇上無賴的店家最終氣極敗走。

怨京東無法拉黑慣犯

山東煙台螺螄粉店店家李先生，日前上傳他「找上門」的影片。

他指，自己的店常常被同一名女子點餐，然後找各種理由申請「僅退款」。蒙受多次損失的李先生，日前終忍無可忍，到白嫖女的家門前，找對方對質，並懇求對方別再在自家下單白嫖。女子卻不以為然，反而叫囂報警抓她。

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李先生稱，對方是老手了，其他商家也曝光過此人，自己已在美團、閃購平台拉黑對方，但京東總是稽核不通過，客服說會處理一直沒回覆，開始想著做生意大事化小沒理會，結果對方頻繁下單並以有異物、未收到等理由申請僅退款，自己一餐就掙幾塊錢經不起這麼折騰，實在受不了才去跟她對峙。

不過，白嫖女卻一直挨著門框，一副沒所謂的態度表示可以「報警抓我」，令李先生更加氣憤。

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李先生指，由於涉案金額太小，警察也沒白嫖女辦法，令他無法維權。

針對商家無法拉黑白嫖顧客的問題，京東外賣客服表示，具體拉黑規則不便透露，確實有時候拉黑不了，需要商家多申請幾次。

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