21歲華女埃及失蹤淪電騙分子 綁架同胞判囚15年

中國21歲女子池廣瀅去年獨遊埃及失蹤，一度成為中外重點新聞，後來當地警方發現，池女原來參與電騙活動，與包括2名中國人的另外4名被告，在開羅綁架一名中國公民。近日，當地法院判共5名被告各入獄15年。

勒索肉參家屬7萬美元

據「紅星新聞」報道，開羅刑事法院15日，裁定邱東升（音譯）、張龍（音譯）、池廣瀅及兩名埃及籍被告綁架勒索罪成，各囚15年。

池廣瀅因誘騙同胞到埃及再綁架，判囚15年。

池廣瀅因誘騙同胞到埃及再綁架，判囚15年。



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案情指，眾被告以提供資訊科技業職位為由，引誘中國公民任炳林（音譯）到埃及，然後將對方綁架囚禁，向其家人勒索7萬美元。

受害人之後被當地警方救出，並拘捕上述被告，發現2025年9月獨自到埃及旅遊，抵達後失蹤的池廣瀅，原來是綁匪之一。

池廣瀅當年失蹤消息傳出後，家屬四出尋人，曾成為當時媒體焦點。