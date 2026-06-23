浙江老闆見工人條褲異常鼓漲 檢查揭私藏一物重達20公斤
更新時間：21:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-23 HKT
浙江有工廠老闆發現有下班員工衣著及步姿古怪，眼神又閃縮，經檢查下發現對方穿著的褲子重達20公斤。原來是這條褲子內有特製暗袋，員工專門收藏工廠的銅粉原料，企圖運出去變賣。
圖偷原料變賣
據《浙江法治報》報道，玉環公安16日發布消息，指近日於台州玉環清港鎮轄區某廠的老闆，在下班時看到員工小周，穿著的褲子異常鼓鼓起，於是向小周查問，但他卻一言不發，只顧用雙手緊拉褲子，不讓老闆檢查。
老闆報警後，在警員質問下，小周才慢慢將褲子放開，露出特製的暗袋，將塞滿袋的銅粉交出，經量重，該批銅粉重達20.7公斤。
警方透露，小周有盜竊前科，因本案已被涉嫌盜竊行政拘留。
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