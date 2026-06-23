中國「靈晟」超級電腦全採國產晶片 相隔8年再登世一勝美國

中國採用國產晶片的「靈晟（LineShine）」超級電腦，相隔8年，再登上全球超級電腦排名榜第一位，超越美國。

據「快科技」23日報道，於德國漢堡舉行的ISC 2026會議，公布2026年6月期TOP500超級電腦榜單，「靈晟」以2.198 ExaFLOPS的Rmax算力，超越美國El Capitan系統的約1.8 ExaFLOPS，成功登頂。上一次中國超算登頂要追溯到2016年6月的「神威．太湖之光」。



「靈晟」超級電腦置於深圳國家超級計算中心，採用純CPU設計，並未使用GPU加速卡。在AMD與輝達GPU對華出口禁令下，這一技術路線展示了國產晶片在超算領域的全端自主能力。