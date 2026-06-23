上海市委原常委朱芝松 受賄¥1.39億一審判死緩

江西南昌市中級人民法院23日一審公開宣判，上海市委原常委、浦東新區區委原書記朱芝松受賄1.39億餘元人民幣，被判死刑，緩刑兩年執行。

央視新聞指，法院同時判朱芝松剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的朱芝松受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

案情指，2003年至2024年，朱芝松利用擔任中國航天科技集團公司第八研究院副院長、院長，上海市委宣傳部副部長，上海市閔行區委副書記、區長，閔行區委書記，上海市政府副秘書長、中國（上海）自貿區臨港新片區管委會黨組書記、常務副主任、浦東新區區委副書記，中國（上海）自貿區臨港新片區黨工委書記、管委會主任，上海市委常委、浦東新區區委書記等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、融資貸款等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合人民幣1.39億餘元。