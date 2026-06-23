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暴躁網紅店︱老闆不准問價靠「串」出名 合肥「七萬滷菜」被拍到食材遭狗先食

即時中國
更新時間：18:30 2026-06-23 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-23 HKT

安徽合肥一間憑老闆脾氣暴躁，有諸多霸王條款成為網紅店的食店「七萬滷菜」，近期被民眾拍到店內食材被狗啃食，令其衛生再陷爭議。合肥市監局介入調查。

生客要被查身份證

網民拍攝的影片顯示，當時「七萬滷菜」店尚未營業，門前放著一盤生肉食材，但有兩隻小狗正在啃食。拍片者指，原本是慕名駕車到該間網紅店，但看見狗隻啃食食材的情況後，擔心生肉受污染，於是向監管部門舉報。

「七萬滷菜」在網上人氣高企吸引大量民眾前往光顧。大河報
「七萬滷菜」在網上人氣高企吸引大量民眾前往光顧。大河報

《大河報》23日上午向合肥新站高新技術產業開發區市場監督管理局了解事件，獲工作人員指，已介入調查處理，具體細節不便接受採訪。

「七萬滷菜」的周姓老闆，年過七旬，由於脾氣古怪，對食客設下不准問價的霸王規矩，凡有買滷菜問價，輕則被數落，重則摔秤拒售，其經典口頭禪是：「黃金都有漲有跌，你問價格有什麼用？我幹了幾十年，做生意講誠信，還會坑人嗎？」甚至要求生客出示身份證。

 

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