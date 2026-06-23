暴躁網紅店︱老闆不准問價靠「串」出名 合肥「七萬滷菜」被拍到食材遭狗先食
更新時間：18:30 2026-06-23 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-23 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-23 HKT
安徽合肥一間憑老闆脾氣暴躁，有諸多霸王條款成為網紅店的食店「七萬滷菜」，近期被民眾拍到店內食材被狗啃食，令其衛生再陷爭議。合肥市監局介入調查。
生客要被查身份證
網民拍攝的影片顯示，當時「七萬滷菜」店尚未營業，門前放著一盤生肉食材，但有兩隻小狗正在啃食。拍片者指，原本是慕名駕車到該間網紅店，但看見狗隻啃食食材的情況後，擔心生肉受污染，於是向監管部門舉報。
《大河報》23日上午向合肥新站高新技術產業開發區市場監督管理局了解事件，獲工作人員指，已介入調查處理，具體細節不便接受採訪。
「七萬滷菜」的周姓老闆，年過七旬，由於脾氣古怪，對食客設下不准問價的霸王規矩，凡有買滷菜問價，輕則被數落，重則摔秤拒售，其經典口頭禪是：「黃金都有漲有跌，你問價格有什麼用？我幹了幾十年，做生意講誠信，還會坑人嗎？」甚至要求生客出示身份證。
最Hit
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
2026-06-22 19:35 HKT
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
2026-06-22 09:58 HKT