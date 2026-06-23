順德漁村︱寶媽稱避雨遭驅趕激起網民怒火 CCTV揭真相原告急潛水︱有片

廣東日前有女網民發帖，投訴因大雨在順德的「順德漁村」門前與孩子躲避，卻遭驅趕。事件一度引起網民嚴厲批評涉事食肆及保安，指其不近人情，逼得店家及保安道歉。22日，事發時的閉路電視（CCTV）曝光，真相是保安當時只要求該寶媽把擋在門口的電動單車（電雞）移開，並無阻止母子避雨。發動網暴的寶媽迅即原告變被告，要刪去原來的投訴影片及關閉社交平台賬號。

指控保安稱「電雞」不美觀

廣東女網民「莊莊」，日前發帖，指6月16日在順德駕「電雞」載著1歲多的孩子，行至「順德漁村」時遇上大雨，於是在該食店的屋簷下避雨，但指控被保安多次以「電雞」不美觀為由驅趕，要求店家及保安道歉。

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大量網民指責涉事食店及保安，批評他們阻「莊莊」母子避雨太冷漠。輿論壓力下，「順德漁村」17日就事件道歉，承認保安當時語氣生硬，未能共情雨天帶著小孩的事主，令她們受了委屈。

22日，涉事企業順德漁村發放事發時的CCTV，證實保安並無驅逐「莊莊」母子，只是要求「電雞」不要擋在門前，妨礙出入，並無「電雞」不美觀之說。消息一出，一度成為23日熱搜首位。

「寶媽這個群體一言難盡」

CCTV還保安清白後，網上輿情迅即反轉，網民嚴厲批評「莊莊」扭曲事實，誣告保安，「這不算誣告嗎？」、「看了視訊過程，這個寶媽特別橫」、「不應該寶媽公開道歉嗎？」、「人家沒做錯任何事，還要向她道歉」、「寶媽這個群體一言難盡」、「這種應該按尋釁滋事抓進去關幾天，拍視訊引導網友網暴別人」。

「莊莊」反遭網暴後，表示已接受道歉及向店方表示諒解，並把當初的投訴影片刪去，又將社交平台賬號關閉。