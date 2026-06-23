Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

順德漁村︱寶媽稱避雨遭驅趕激起網民怒火 CCTV揭真相原告急潛水︱有片

即時中國
更新時間：17:45 2026-06-23 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-23 HKT

廣東日前有女網民發帖，投訴因大雨在順德的「順德漁村」門前與孩子躲避，卻遭驅趕。事件一度引起網民嚴厲批評涉事食肆及保安，指其不近人情，逼得店家及保安道歉。22日，事發時的閉路電視（CCTV）曝光，真相是保安當時只要求該寶媽把擋在門口的電動單車（電雞）移開，並無阻止母子避雨。發動網暴的寶媽迅即原告變被告，要刪去原來的投訴影片及關閉社交平台賬號。

指控保安稱「電雞」不美觀

廣東女網民「莊莊」，日前發帖，指6月16日在順德駕「電雞」載著1歲多的孩子，行至「順德漁村」時遇上大雨，於是在該食店的屋簷下避雨，但指控被保安多次以「電雞」不美觀為由驅趕，要求店家及保安道歉。

相關新聞：惠州酒店開張女子擅入白吃自助餐 遭請離反發帖投訴被網民圍嘲

大量網民指責涉事食店及保安，批評他們阻「莊莊」母子避雨太冷漠。輿論壓力下，「順德漁村」17日就事件道歉，承認保安當時語氣生硬，未能共情雨天帶著小孩的事主，令她們受了委屈。

22日，涉事企業順德漁村發放事發時的CCTV，證實保安並無驅逐「莊莊」母子，只是要求「電雞」不要擋在門前，妨礙出入，並無「電雞」不美觀之說。消息一出，一度成為23日熱搜首位。

「寶媽這個群體一言難盡」

CCTV還保安清白後，網上輿情迅即反轉，網民嚴厲批評「莊莊」扭曲事實，誣告保安，「這不算誣告嗎？」、「看了視訊過程，這個寶媽特別橫」、「不應該寶媽公開道歉嗎？」、「人家沒做錯任何事，還要向她道歉」、「寶媽這個群體一言難盡」、「這種應該按尋釁滋事抓進去關幾天，拍視訊引導網友網暴別人」。

「莊莊」反遭網暴後，表示已接受道歉及向店方表示諒解，並把當初的投訴影片刪去，又將社交平台賬號關閉。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
22小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
10小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
7小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
9小時前
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
南韓總統李在明下令徹查有女消防員被迫陪酒後跳樓身亡事件。法新社
南韓女消防員被迫陪酒後跳樓亡 總統李在明震怒下令徹查
即時國際
4小時前
百佳超級市場近年積極調整業務，今年內已有數間分店結業。黃大仙區友fb
百佳半年執5間！竹園商場分店6.29同街坊「講Bye Bye」 網民分析結業兩大原因！
社會
5小時前
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
飲食
6小時前
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
時事熱話
7小時前