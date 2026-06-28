奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災

1994年11月27日，遼寧省阜新市藝苑歌舞廳發生一宗嚴重火災，短短半小時內化作一片火海煉獄，舞池出口堆疊233具屍體，成為內地國近代最慘烈的公共娛樂場所火災之一。

吸煙休息反釀火災

事發當日，藝苑歌舞廳內擠滿304名顧客，遠超規定的140人。下午1時28分左右，一名17歲顧客邢勝利在3號廂房的梳化上休息時，用報紙點煙後，隨手將未熄滅的報紙殘片塞入梳化縫隙。梳化內充滿易燃紙張及發泡膠，加上四周牆壁掛滿廉價化纖裝飾布，火勢瞬間蔓延。即使該顧客和朋友們立刻跳起，用手拍、布撲打和腳踩，又用汽水澆火，大火仍迅速吞噬整個舞廳。

遼寧省阜新市藝苑歌舞廳。bilibili@悉奇

遼寧省阜新市藝苑歌舞廳。bilibili@悉奇

遼寧省阜新市藝苑歌舞廳的平面圖。互聯網

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唯一出口僅80cm闊

歌舞廳只有一個狹窄北門出口，進入舞廳要登上6級樓梯，然後穿過兩道80cm寬的窄門，再走下5級樓梯。火警發生後，大量濃煙及高溫氣浪迅速充斥全場，驚恐的顧客蜂擁逃生，互相推撞踩踏。最終在北門臺階及窄門處過度擁擠，屍體層層堆疊，高達五、六層，場面慘不忍睹。

消防人員趕到後，多次嘗試突入救人，但火勢猛烈，鋪設3條供水線也被僅從廁所救出一名重傷者，其餘人員幾乎全部罹難。化作屍體。消防隊先後調動了14輛消防車、85名消防戰士參與消防救援任務。即便如此，還是要一小時才將大火完全撲滅。

此刻的藝苑歌舞廳已成為了一片焦土，僅剩下還沒有徹底燒透的木樑架在四面牆上，室內地面除了幾具焦屍散步四周之外，其餘遇難者全堆疊在北門口附近數米範圍內，場面慘不忍睹。

遼寧省阜新市藝苑歌舞廳災後環境。bilibili@悉奇

遼寧省阜新市藝苑歌舞廳災後環境。bilibili@悉奇

藝苑歌舞廳救火的情況。bilibili@悉奇

藝苑歌舞廳救火的情況。bilibili@悉奇

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「窮鬼樂園」入場費¥1全日暢玩

藝苑歌舞廳當年被戲稱「窮鬼樂園」，門票只需1元即可全天暢玩。老闆王文忠原為電工，下海承包後為以便宜的價錢追求潮流，大量使用易燃裝飾材料，卻從未按規定上報消防部門審查。事發時歌舞廳嚴重超員，僅有一個出口，更是釀成大禍的關鍵。

火災發生後，阜新市消防部門迅速出動14輛消防車、85名消防員救援，但大火仍燃燒逾一小時才被撲滅。事故暴露當時公共娛樂場所消防安全管理嚴重漏洞。



慘劇死亡233人中，男133人，女100人，當中有工人84人，學生75人，待業青年61人。14至17歲的61人，18至25歲的159人。

