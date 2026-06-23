李強大連調研 強調大力發展高端裝備製造業

中共中央政治局常委、國務院總理李強昨日（22日）赴遼寧省大連市進行實地調研。他強調，必須深入貫徹國家主席習近平關於新時代東北全面振興及建設現代化產業體系的重要指示，堅持智能化、綠色化及融合化的發展方向。李強要求加強原創性及引領性的科技攻關，大力發展高端裝備製造業，為推動高質量發展注入新動能。

登在建液化天然氣船

綜合新華社等內媒體報道，李強首先前往大連船舶重工集團有限公司考察。他聽取了企業的業務發展及數智化轉型介紹，並親自登上在建船隻，詳細了解液化天然氣（LNG）運輸船等高端船舶的建造情況，對企業取得的技術突破予以肯定。

李強到訪大連船舶重工集團有限公司。 新華社

李強指出，高端船舶製造具備高技術、高附加值的特點，產業鏈輻射帶動效應龐大。他敦促企業強化創新主體地位，加快關鍵技術研發突破，並培養一批掌握精湛技藝的技術骨干。他強調，大連造船業歷史悠久，應緊貼國際前沿，聚焦關鍵領域攻堅，致力打造先進製造業集群，建設成世界一流的造船基地。

視察核電石化裝備

其後，李強轉往一重集團大連核電石化有限公司調研。他走進工場，仔細察看核反應堆壓力容器的加工製造過程，並詳細詢問重大工程項目的運行狀況。

李強到訪大連船舶重工集團有限公司。 新華社

李強強調，先進核電等高端裝備對國家的能源、產業及科技安全具備重大戰略意義。他要求企業強化科技創新與產業創新的深度融合，提升原創設計及精工製造能力，積極推進新一代核電技術的安全應用，以更好地服務國家綠色低碳發展的目標。

此外，李強指出，建設現代化產業體系不僅要培育新興產業，亦必須優化提升傳統產業。他勉勵現場技術人員發揚工匠精神，突破一批具標誌性的重大技術裝備，提升產業鏈與供應鏈的韌性。國務委員兼國務院秘書長吳政隆陪同參與是次調研。