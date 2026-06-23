阿里團建︱馬雲帶領管理層下田插秧 網民：AI的未來就是人變得無聊？

中國科技巨頭阿里巴巴創始人馬雲，近日帶領集團多名核心管理層成員，於杭州進行一次下田插秧的團隊建設活動，引起外界廣泛關注。

內地傳媒報道，阿里巴巴合夥人、高德董事長劉振飛於周一（22日）在阿里巴巴內部網絡上發表一篇題為《手裡有秧，才能確保未來有糧》的文章。該文詳細記錄了阿里巴巴管理層日前在杭州舉行的一場下田插秧團建活動。

馬雲帶領阿里管理層參與團建活動。

馬雲帶領阿里管理層參與團建活動。

馬雲帶領阿里管理層參與團建活動。

根據活動現場照片顯示，此次參與插秧團建，包括阿里巴巴創始人馬雲、集團首席執行官吳泳銘、邵曉鋒、蔣凡、吳澤明及蔣芳等多位核心高管；此外，螞蟻集團董事長井賢棟與首席執行官韓歆毅亦一同參與了是次活動。

劉振飛在文章中感悟道：「季節到了，該種的時候必須種，該熬的時候就得熬。只要你照顧好地，選好苗，認真做好每一件事，剩下的交給時間，地就不會虧待你。」

跟過去一樣，馬雲每次出現在公眾視野，都會引起網民熱議：

東籬把酒月升時 ：這叫接地氣嗎？

高山看海19870：意思是AI的未來就是人都會閑得蛋疼了嗎？

吃瓜羅伯特 ：這是要轉型做「馬農」。