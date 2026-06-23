廣州港式粉麵店員工樓面當眾劏貓惹公憤 店家致歉：打雜大叔拿回家吃

廣州海珠區一間港式粉麵店近日爆出駭人聽聞的衞生醜聞。有食客投訴，目睹店內員工在大廳當眾宰殺野貓，鮮血飛濺四處，場面令人極度不適。事件曝光後引發全網震怒，大量網民湧入該店平台留言「避雷」，涉事門店生意一落千丈，全日零顧客。目前監管部門已對該店立案調查。

商家：「員工帶回家吃」

綜合《羊城晚報》等內媒報道，據涉事食客在點評平台發文描述，事發時他前往位於江南西路的港式粉麵就餐，卻親眼目睹員工在大廳內宰殺野貓，「血濺的到處都是」，其後更將貓屍拖入後廚。該食客直斥餐廳「連容納一隻流浪貓的肚量都沒有」，呼籲他人「避雷」。

網上流傳，廣州港式粉麵店員工大廳當眾劏貓，涉事商家曾回應是員工帶回家吃。

事件發酵初期，商家曾在平台公開回覆，稱經核實是「廚房打雜的大叔把貓拿過來店裡處理拿回家吃」，並表示已嚴懲該員工及向所有人發出警告，承認管理不當。不過該回覆其後已被刪除，店鋪信息亦在平台上消失。

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自稱港人老闆急切割

事件引發網民強烈反感，社交平台相關話題帖文點讚互動量超過兩萬。大量網民湧入店鋪評論區狠批「後廚殺貓！堅決抵制！！」、「殺害小動物那麼殘忍都能做出來！」。

報道指，有自稱是門店老闆的人士在小紅書發文回應，強調雖然餐廳賣牛，但不會容許員工在店內宰殺動物，並提到自己本身是香港人，「香港虐待小動物是犯法的」。

監管部門未發現貓肉

6月22日，內媒記者實地走訪涉事門店，發現雖然正常營業，但店內異常冷清。在場員工向記者表示，涉事員工是剛入職不久的鐘點工，已被即時解僱，店方亦已進行全面消毒。有店員坦言事件對生意影響極大，「今天一整天一個客人都沒有，外賣都停了」。

廣州市海珠區市場監督管理局回應稱，已派員對涉事餐飲單位的後廚操作間、食材儲存區等進行全面排查，現場未查獲貓肉及相關食材；同時核查菜單及宣傳廣告，未發現含貓肉的菜品名稱或宣傳字樣。目前，當局已針對該店涉嫌違反食品安全相關規定的行為依法立案，將深入調查及嚴格處置。

