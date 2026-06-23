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虐待動物 | 高雄男宿舍虐殺30多隻倉鼠 網民：惡魔投胎

即時中國
更新時間：13:08 2026-06-23 HKT
發佈時間：13:08 2026-06-23 HKT

高雄一名陳姓大四男學生涉嫌在大四期間於宿舍內殘忍虐殺倉鼠。

據台媒報道，陳男就讀應用物理學系，今年剛錄取及備取多所頂尖大學研究所。室友稱陳男平均一星期虐殺3隻倉鼠，並指出其虐待行為一年開始。影片中可見倉鼠被燒得皮開肉綻、痛苦掙扎的畫面，手段極其殘忍。

該男子以「倉鼠不乖」為由，以酒精點火燒倉鼠、用竹籤穿刺倉鼠腹部、將倉鼠放入襪子內高速轉動等方式虐待。更用手指頭把倉鼠彈死，並像丟垃圾一樣的隨處丟掉，也會將倉鼠塞入襪子不斷甩動、將倉鼠放入熱水中。他親口表示：「我都已經殺了24隻，多殺一隻又怎樣？」至今懷疑已虐殺30至40隻倉鼠。

陳男虐殺倉鼠的畫面。Youtube
陳男虐殺倉鼠的畫面。Youtube

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高雄市動物保護處初步認定陳男涉嫌虐待動物，違反《動物保護法》，將依法追查。校方將陸續展開調查，亦承諾加強校內生命教育。

網民痛批該生身為高材生卻喪失人性，狂罵「惡魔投胎 」、「真的是病態 」。

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