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《國產凌凌漆》橋段？︱「橘子賓館」被「桔子酒店」告侵權 老闆娘遭索賠¥10萬

即時中國
更新時間：13:30 2026-06-23 HKT
發佈時間：13:30 2026-06-23 HKT

相信不少戲迷記得經典電影《國產凌凌漆》中，原本應入麗晶大賓館的周星馳，誤到麗晶酒店登記的一幕。近日，內地卻發生一宗類似個案，河南一間名叫「橘子賓館」，被華住集團旗下的酒店品牌「桔子酒店」索賠10萬元。事件亦引發社會關注。

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周一（22日），華住集團回應稱，該賓館名稱與桔子酒店品牌存在相似之處，索賠並非最終目的，上周二（16日）已與對方溝通，表達了希望妥善解決的意願。

「遇見小麵」早前向「渝見小麵」提告事件曝光，河南平頂山一家名為「橘子賓館」的老闆發片稱，自己也遇到了類似事情。自家開的小賓館被連鎖酒店品牌「桔子酒店管理（中國）有限公司」（下稱「桔子酒店」）起訴，案由為侵害商標權糾紛，索賠10萬元。

賓館有16間房

內地「紅星新聞」報道，「橘子賓館」老闆馮女士表示，賓館只有16間房，也沒有用任何跟「桔子酒店」相似的圖文、logo和裝修風格，對於侵權的說法無法接受。

6月14日，突然接到法院傳票，「桔子酒店」以侵害商標權，索賠10萬元，並要求其更改「橘子賓館」名稱。

馮女士指，賓館是在2017年開業。今年由老爺轉到她的名下。當年註冊時，大家想出的名字都被他人用上，最終就想到簡單水果相關的名字。由於小孩喜歡吃橘子，就用上「橘子賓館」註冊。日期為2017年8月21日。

馮女士認為，賓館沒有侵權，自己起的名字是「橘子」，和「桔子」在字體上明顯不同，另外自己家起名是「橘子賓館」，也沒有叫「橘子酒店」，不會令人產生誤認。加上自己亦未有用相同的LOGO，也沒有用「桔子酒店」英文名，連裝修風也不同。

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