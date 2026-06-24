海底撈｜陝西新人¥2.4萬擺酒30圍 高性價比打邊爐宴請300親朋｜有片

近年內地年輕人流行舉辦「反傳統」婚禮，務求擺脫繁瑣儀式及悶人的傳统菜式。陝西渭南近日便有一對新人大膽創新，直接在連鎖火鍋店「海底撈」舉辦婚宴。這場特別的火鍋婚禮一共設宴30枱，邀請了逾300名親友共同「打邊爐」，總花費僅約2.4萬元人民幣（下同），折合平均每枱僅約800元。。婚宴上更有海底撈員工合力炮製送花儀式、川劇變臉等驚喜節目，令現場氣氛高漲，隨即引發網絡瘋傳，被視為年輕一代追求個性化、低成本婚禮的新潮流。

雙方家長開明力撐

據新娘高女士向內媒透露，婚禮於本月16日舉行。她早前在網上看到有海外及外地新人在海底撈辦婚禮的短片，覺得氛圍極佳，加上自己希望婚禮新穎好玩，不希望賓客感到拘謹，於是決定嘗試。

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高女士大讚海底撈的場地設計極具彈性，由於店內設有四人、六人及十人等不同規格的餐枱，在排位時可以靈活調整，完美解決了傳統大圓枱「迫使不相識的賓客同坐一桌」的尷尬情況。最難得的是，雙方家長皆非常開明。高女士表示，父親一向放手讓她自己做決定，而奶奶（家姑，內地稱婆婆）更是大力支持，直言：「只要小倆口開心，我兒媳婦（新抱）才是主角。」

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驚喜連連無額外收費

承辦是次婚宴的海底撈渭南蒲京雅荷店大堂經理郭女士表示，店舖此前從未承辦過婚宴。為隆重其事，全店員工在婚禮前一晚集體加班佈置場地，婚禮當日更提早到場備菜。

婚宴當日，海底撈員工特別安排了「一路生花」儀式——服務員列隊在走道兩旁，逐一向這對新人送上鮮花與誠摯祝福。此外，店方還準備了「川劇變臉」、巨型公仔表演等助興節目，全部不收額外費用，令現場笑聲不斷。郭女士感言：「這是新人一生中最重要的一天，我們一定全力以赴做好。」

深圳已開設首家「宴會店」

事實上，海底撈近年正積極開拓中大型宴會市場，其外送服務旗下的「定制歡樂宴」便專為婚宴、公司團建及生日派對提供定製化服務。早在2025年，海底撈便已在深圳開設了全國首家「宴會店」，店內更設有可升降舞台及專業聲光電設備，提供一站式婚宴、年會等場景定製，反映這類新潮、隨性的聚會模式已逐漸走向主流。